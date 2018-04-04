Милик назвал главную цель "Наполи" на конец сезона

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик назвал цель клуба на этот сезон.

"Пока рано делать выводы, наша главная цель - победа в Серии А. Мы хотим, чтобы наши фанаты гордились нами. Отсутствие игровой практики? У меня нет никаких проблем с этим. Критика подталкивает меня к тому, чтобы я был лучше.

Обучение само по себе не очень интересно. Мы много работает над тактикой, что очень скучно. Часто я остаюсь после тренировок на поле и делаю то, что мне нравится - тренирую штрафные удары" - приводит слова Милика Football Italia.

Отметим, что за 8 туров до конца чемпионата "Наполи" отстает от лидирующего "Ювентуса" на 4 очка.

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