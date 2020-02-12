Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче"

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Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче"

Дисциплинарная комиссия Серии А оштрафовала форварда "Наполи" Аркадиуша Милика за то, что он симулировал в матче 23-го тура Серии А с "Лечче" (2:3).

За этот эпизод футболисту необходимо будет заплатить 2 тысячи евро. 

Напомним, нападающий симулировал фон в штрафной площади соперника.

Отметим, что в этом матче Милик забил гол, однако "Наполи" все равно проиграл. Команда занимает 11 место в турнирной таблице Серии А.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если бы БАРСА не сотрудничала с судейским корпусом УЕФА,то разорилась бы на этих штрафах)

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