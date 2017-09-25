Милик перенёс операцию на травмированном колене

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик перенёс операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки колена.

Как сообщает официальный сайт неаполитанцев, сроки восстановления 23-летнего поляка составят четыре месяца.

Стоит отметить, что в этом сезоне Милик сыграл за "Наполи" 5 матчей, в которых забил 2 гола.

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