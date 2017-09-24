Милик пропустит от четырёх до шести месяцев

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Милик пропустит от четырёх до шести месяцев

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик выбыл на длительный срок, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, у 23-летнего поляка диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Сроки восстановления составят четыре-шесть месяцев.

Напомним, что в октябре 2016 года Милик получал аналогичную травму, после чего оставался вне игры около четырёх месяцев.

Не пропустите: Милику может потребоваться хирургическое вмешательство. | http://soccernews.ru

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