Милик пропустит от четырёх до шести месяцев

Форвард "Наполи" Аркадиуш Милик выбыл на длительный срок, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, у 23-летнего поляка диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Сроки восстановления составят четыре-шесть месяцев.

Напомним, что в октябре 2016 года Милик получал аналогичную травму, после чего оставался вне игры около четырёх месяцев.

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