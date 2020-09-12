Милик решил не уходить из "Наполи"

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Милик решил не уходить из "Наполи"

Нападающий Аркадиуш Милик, по всей видимости, останется в "Наполи", пишет Football Italia.

По информации источника, польский форвард передумал уходить из команды, поскольку реально его пытались купить только "Рома" и "Тоттенхэм". Продолжать карьеру в одном из этих клубов он не захотел.

Скорее всего, Милик отыграет ещё один сезон в "Наполи", после чего покинет Неаполь на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 26-летний футболист забил 14 голов в 35 матчах. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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