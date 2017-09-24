Милик снова получил повреждение

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик повредил правое колено в матче против СПАЛ (3:2).

Как сообщает Mediaset Premium, в лучшем случае футболист пропустит пару недель, а в худшем может выбыть на несколько месяцев.

Напомним, что осенью прошлого года Милик разорвал передние крестообразные связки левого колена и выбыл на четыре месяца.

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