Милику может потребоваться хирургическое вмешательство

Теги аркадиуш миликнаполи

Милику может потребоваться хирургическое вмешательство

Стали известны результаты медобследования нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика.

Как сообщает твиттер клуба, футболисту, возможно, потребуется хирургическое вмешательство.

Завтра Милик отправится на консультацию к ведущему специалисту по повреждениям связок колена Пьерпаоло Мариани.

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