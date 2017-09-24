Милику может потребоваться хирургическое вмешательство

Стали известны результаты медобследования нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика.

Как сообщает твиттер клуба, футболисту, возможно, потребуется хирургическое вмешательство.

Завтра Милик отправится на консультацию к ведущему специалисту по повреждениям связок колена Пьерпаоло Мариани.

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