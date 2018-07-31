Милинкович-Савич дал ответ болельщикам "Лацио" относительно своего будущего

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич дал ответ болельщикам "орлов" относительно своего будущего.

Как сообщает Football Italia, 23-летний серб, прилетевший сегодня в Рим, во время общения с фанатами сказал: "Однозначно, я остаюсь. Вы же видите, я здесь".

Напомним, что интерес к Милинковичу-Савичу проявляли многие европейские гранды, однако никто из них не решился платить за хавбека требуемые 150 миллионов евро.

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