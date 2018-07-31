Милинкович-Савич дал ответ болельщикам "Лацио" относительно своего будущего

Теги лациосергей милинкович-савич

Милинкович-Савич дал ответ болельщикам "Лацио" относительно своего будущего

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич дал ответ болельщикам "орлов" относительно своего будущего.

Как сообщает Football Italia, 23-летний серб, прилетевший сегодня в Рим, во время общения с фанатами сказал: "Однозначно, я остаюсь. Вы же видите, я здесь".

Напомним, что интерес к Милинковичу-Савичу проявляли многие европейские гранды, однако никто из них не решился платить за хавбека требуемые 150 миллионов евро.

Не пропустите: "Лацио" существенно снизил цену на Милинковича-Савича. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов