Милинкович-Савич намерен отклонить предложение "Реала"

Теги реал мадридювентуссергей милинкович-савичлацио

Милинкович-Савич намерен отклонить предложение "Реала"Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич намерен отклонить возможное предложение мадридского "Реала".

Так, по сведениям испанской прессы, 23-летний хавбек "орлов" предпочитает переезду на "Сантьяго Бернабеу" переход в туринский "Ювентус". По мнению серба, он еще не достиг уровня, чтобы выступать за королевский клуб. Ввиду этого он опасается, что может проиграть конкуренцию за место в стартовом составе "сливочных".

Напомним, "Реал" готов потратить на Милинковича-Савича 150 миллионов евро. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов