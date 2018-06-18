Милинкович-Савич намерен отклонить предложение "Реала"

Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич намерен отклонить возможное предложение мадридского "Реала".

Так, по сведениям испанской прессы, 23-летний хавбек "орлов" предпочитает переезду на "Сантьяго Бернабеу" переход в туринский "Ювентус". По мнению серба, он еще не достиг уровня, чтобы выступать за королевский клуб. Ввиду этого он опасается, что может проиграть конкуренцию за место в стартовом составе "сливочных".

Напомним, "Реал" готов потратить на Милинковича-Савича 150 миллионов евро. | soccernews.ru