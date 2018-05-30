Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич назвал свой любимый клуб.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, 23-летний хавбек "орлов" мечтает попробовать свои силы в мадридском "Реале".

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, президент "Лацио" назвал цену на Милинковича-Савича. | soccernews.ru