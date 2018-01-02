Милинкович-Савич: "Не думаю об уходе из "Лацио"

Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич высказался о своем будущем.

" Перед командой стоит четкая задача. Мы должны закончить чемпионат в первой четверке, потому что в следующем сезоне в путевку в Лигу Чемпионов получат четыре клуба от Серии А. Это очень большая проблема для нас. Я не думаю об уходе из "Лацио", потому что я очень хорошо чувствую себя в Риме ", - цитирует 22-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, Де Врей может стать игроком "Барселоны" или "Интера". | soccernews.ru