Милинкович-Савич: "Не думаю об уходе из "Лацио"

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Милинкович-Савич: "Не думаю об уходе из "Лацио"Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич высказался о своем будущем.

"Перед командой стоит четкая задача. Мы должны закончить чемпионат в первой четверке, потому что в следующем сезоне в путевку в Лигу Чемпионов получат четыре клуба от Серии А. Это очень большая проблема для нас. Я не думаю об уходе из "Лацио", потому что я очень хорошо чувствую себя в Риме", - цитирует 22-летнего хавбека FootMercato.

Напомним, Де Врей может стать игроком "Барселоны" или "Интера". | soccernews.ru

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