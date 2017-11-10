Милинкович-Савич не собирается покидать "Лацио"

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Милинкович-Савич не собирается покидать "Лацио"

Матея Кежман, агент полузащитника "Лацио" Сергея Милинковича-Савича, исключил, что его клиент сменит клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

"Так много слухов ходит, связанных с ним, причём каждый день появляются новые. В общем-то, сейчас не время говорить о возможном трансфере. "Лацио" проводит невероятный сезон - возможно, лучший в своей истории. Все игроки команды думают только об этом" - сказал агент.

Напомним, что СМИ сватают Милинковича-Савича в "Манчестер Сити", "Ювентус", ПСЖ и "Баварию". 

Не пропустите: "Манчестер Сити" готовит предложение по хавбеку "Лацио". | http://soccernews.ru

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