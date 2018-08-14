Милинкович-Савич определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич определился с приоритетным местом продолжения своей карьеры.

Так, по сведениям Football Espana, 23-летний хавбек "орлов" из огромного перечня клубов, которые заинтересованы в его подписании, предпочитает перебраться в мадридский "Реал".

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, "Лацио" может продать Милинковича-Савича "Милану". | soccernews.ru