Милинкович-Савич определился со своим будущим в "Лацио"

Фото инстаграм Сергея Милинковича-Савича

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич намерен сменить команду, об этом сообщил его агент Матея Кежман.

"Сергей готов к ному вызову. Он хочет играть за топ-клуб, при всём уважении к "Лацио". "Ювентус"? Это отличная команда. Для Сергея было бы честью выступать за туринский клуб", - сказал Кежман.

Рыночная стоимость 26-летнего серба оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Лацио" теряет лучшего бомбардира перед матчами с "Ювентусом" и "Локомотивом". | http://soccernews.ru