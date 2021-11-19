Милинкович-Савич определился со своим будущим в "Лацио"

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Милинкович-Савич определился со своим будущим в "Лацио"

Фото инстаграм Сергея Милинковича-Савича

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич намерен сменить команду, об этом сообщил его агент Матея Кежман.

"Сергей готов к ному вызову. Он хочет играть за топ-клуб, при всём уважении к "Лацио". "Ювентус"? Это отличная команда. Для Сергея было бы честью выступать за туринский клуб", - сказал Кежман.

Рыночная стоимость 26-летнего серба оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл за "Лацио" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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