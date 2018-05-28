Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич определился со своим следующим клубом, информирует Radio Sei.

Так, по сведениям источника, 23-летний хавбек "орлов" желает продолжить карьеру под руководством главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

В завершившемся сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за "Лацио".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать Милинковича-Савича своим самым дорогим игроком. | soccernews.ru