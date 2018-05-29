Милинкович-Савич предпочитает перейти в "Реал"

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Милинкович-Савич предпочитает перейти в "Реал"

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич, несмотря на активный интерес "Манчестер Юнайтед", предпочитает перейти в мадридский "Реал", сообщает Sky Sports.

По информации источника, выбирая из "МЮ", "Реала" и ПСЖ 23-летний серб больше склоняется к переезду в столицу Испании.

Напомним, что "Лацио" оценивает Милинковича-Савича в 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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