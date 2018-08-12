Милинкович-Савич принял решение по своему будущему

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Милинкович-Савич принял решение по своему будущемуПолузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич принял решение по своему будущему, информирует Radiosei.

Так, по сведениям источника, 23-летний хавбек принял решение продолжить выступления в составе "орлов". На следующей неделе он планирует встретиться с руководством своего клуба, чтобы обсудить условия его нового контракта, по которому его зарплата должна вырасти до 3,2 миллиона евро за сезон.

Напомним, этим летом Милинкович-Савич входил в сферу интересов многих европейских грандов.

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