Милинкович-Савич прокомментировал своё будущее

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Милинкович-Савич прокомментировал своё будущее

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич прокомментировал своё будущее.

"Я был бы рад остаться в "Лацио". Здесь я всем доволен, к тому же у меня действующий контракт. Что касается возможного перехода в другой клуб, каждый день я вижу в газетах много слухов, но я ещё не думал об этом. Сначала немного отдохну, а там будет видно" - приводит слова 23-летнего серба Football Italia.

Напомним, что интерес к Милинковичу-Савичу проявляют многие европейские гранды, главными претендентами на перспективного футболиста считаются "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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