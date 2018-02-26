Милинкович-Савич прокомментировал внимание к своей персоне европейских топ-клубов

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Милинкович-Савич прокомментировал внимание к своей персоне европейских топ-клубовПолузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич прокомментировал внимание к своей персоне европейских топ-клубов.

"Хорошо, когда люди говорят обо мне. Но я не придаю этому значения. Я счастлив в "Лацио", и сейчас я чувствую себя очень хорошо. Но посмотрим, что произойдет в будущем", - приводит слова 22-летнего хавбека "орлов" Le 10 Sport.

Напомним, "Лацио" отказался продавать Милинковича-Савича за 70 миллионов евро. | soccernews.ru

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