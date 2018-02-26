Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич прокомментировал внимание к своей персоне европейских топ-клубов.

" Хорошо, когда люди говорят обо мне. Но я не придаю этому значения. Я счастлив в "Лацио", и сейчас я чувствую себя очень хорошо. Но посмотрим, что произойдет в будущем ", - приводит слова 22-летнего хавбека "орлов" Le 10 Sport.

Напомним, "Лацио" отказался продавать Милинковича-Савича за 70 миллионов евро. | soccernews.ru