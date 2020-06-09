Милинкович-Савич согласовал с ПСЖ условия личного контракта

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Милинкович-Савич согласовал с ПСЖ условия личного контракта

Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в ПСЖ, пишет Le10Sport.

По информации источника, звёздный серб уже договорился с парижанами о деталях контракта, по условиям которого он сможет зарабатывать 7 миллионов евро ежегодно.

Теперь клубам нужно согласовать сумму сделки - сейчас "Лацио" требует за хавбека 80 миллионов евро, что на 20 миллионов больше, чем предлагает ПСЖ.

В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл за "орлов" 31 матч, забил 5 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 64 миллиона евро.

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