Милинкович-Савич: "В футболе не известно, что может случиться в будущем"

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Милинкович-Савич: "В футболе не известно, что может случиться в будущем"Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич высказался по своему будущему.

"Я нахожусь здесь, у меня есть действующий контракт. Никому неизвестно, что может случиться в футболе в будущем. Но мои мысли связаны с "Лацио", и я сосредоточен на своей команде", - приводит слова 23-летнего хавбека "орлов" Le 10 Sport.

Напомним, в борьбу за Милинковича-Савича вступил "Милан". | soccernews.ru

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