Милинкович-Савич: "В футболе не известно, что может случиться в будущем"

Полузащитник римского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич высказался по своему будущему.

" Я нахожусь здесь, у меня есть действующий контракт. Никому неизвестно, что может случиться в футболе в будущем. Но мои мысли связаны с "Лацио", и я сосредоточен на своей команде ", - приводит слова 23-летнего хавбека "орлов" Le 10 Sport.

Напомним, в борьбу за Милинковича-Савича вступил "Милан". | soccernews.ru