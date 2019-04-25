Милинкович-Савич выбыл на неопределённый срок
Ведущий хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич получил травму в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против "Милана".
Звёздный футболист подвернул ногу и вынужденно покинул поле уже на 15-й минуте.
Степень серьёзности повреждения серба и сроки его восстановления станут известны после прохождения углублённого медобследования.
24-летний Милинкович-Савич в текущем сезоне сыграл за "Лацио" 39 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Лацио". | http://soccernews.ru
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|33
|67
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|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
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|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
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|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
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|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
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|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
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|15
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|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
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|Удинезе
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|18
|Эмполи
|33
|29
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|Фрозиноне
|33
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