Милинкович-Савич выбыл на неопределённый срок

Теги миланлациосергей милинкович-савичтравмы

Милинкович-Савич выбыл на неопределённый срок

Ведущий хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич получил травму в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против "Милана".

Звёздный футболист подвернул ногу и вынужденно покинул поле уже на 15-й минуте.

Степень серьёзности повреждения серба и сроки его восстановления станут известны после прохождения углублённого медобследования.

24-летний Милинкович-Савич в текущем сезоне сыграл за "Лацио" 39 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Лацио". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола

"Манчестер Сити" установил исторический рекорд английского футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 33 87
2 Наполи Наполи 33 67
3 Интер Милан Интер Милан 33 61
4 Милан Милан 33 56
5 Аталанта Аталанта 33 56
6 Рома Рома 33 55
7 Торино Торино 33 53
8 Лацио Лацио 33 52
9 Сампдория Сампдория 33 48
10 Фиорентина Фиорентина 33 40
11 Кальяри Кальяри 33 40
12 Сассуоло Сассуоло 33 38
13 СПАЛ СПАЛ 33 38
14 Парма Парма 33 36
15 Болонья Болонья 33 34
16 Дженоа Дженоа 33 34
17 Удинезе Удинезе 33 33
18 Эмполи Эмполи 33 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 33 23
20 Кьево Кьево 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов