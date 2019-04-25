Милинкович-Савич выбыл на неопределённый срок

Ведущий хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич получил травму в ответном полуфинальном матче Кубка Италии против "Милана".

Звёздный футболист подвернул ногу и вынужденно покинул поле уже на 15-й минуте.

Степень серьёзности повреждения серба и сроки его восстановления станут известны после прохождения углублённого медобследования.

24-летний Милинкович-Савич в текущем сезоне сыграл за "Лацио" 39 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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