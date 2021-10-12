Милитао из "Реала" получил повреждение

Фото: инстаграм Милитао/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Эдер Милитао не сумел доиграть до конца матч квалификации к ЧМ-2022 с командой Колумбии (0:0).

Игроку королевского клуба был вынужден покинуть поле за 20 минут до конца матча по причине боли в спине.

Как сообщает Mundo Deportivo, травма не носит серьезного характера, но футболисту нужно будет пройти дополнительное медицинское обследование.

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