Милитао из "Реала" получил повреждение
Фото: инстаграм Милитао/Автор неизвестен
Защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Эдер Милитао не сумел доиграть до конца матч квалификации к ЧМ-2022 с командой Колумбии (0:0).
Игроку королевского клуба был вынужден покинуть поле за 20 минут до конца матча по причине боли в спине.
Как сообщает Mundo Deportivo, травма не носит серьезного характера, но футболисту нужно будет пройти дополнительное медицинское обследование.
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
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|20
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|20
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