Милитао рискует пропустить Эль Класико

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Милитао рискует пропустить Эль Класико Фото: инстаграм Милитао

Защитник "Реала" Эдер Милитао выбыл из-за мышечного повреждения правой ноги.

Как сообщает Marca, скорее всего, игрок не сможет сыграть против "Шахтера" в Лиге Чемпионов. Также есть большой риск, что бразилец не успеет восстановиться к поединку с "Барселоной".

Напомним, что первое Эль Класико этого сезона пройдет 24 октября.

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