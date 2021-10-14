Милитао рискует пропустить Эль Класико

Фото: инстаграм Милитао

Защитник "Реала" Эдер Милитао выбыл из-за мышечного повреждения правой ноги.

Как сообщает Marca, скорее всего, игрок не сможет сыграть против "Шахтера" в Лиге Чемпионов. Также есть большой риск, что бразилец не успеет восстановиться к поединку с "Барселоной".

Напомним, что первое Эль Класико этого сезона пройдет 24 октября.

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