Милитао ярко высказался о капитане "Реала" Рамосе

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Милитао ярко высказался о капитане "Реала" Рамосе

Защитник "Реала" Эдер Милитао рассказал, что думает о капитане мадридского клуба Серхио Рамосе.

"Всегда восхищался игрой Рамоса по телевизору. Но видеть это в живую - невероятно. Он потрясающий игрок. Рамос - гладиатор.

Также отмечу Крооса и Модрича. Изумительные игроки", - цитирует игрока AS.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Конор Макгрегор ответил на видео Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru
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