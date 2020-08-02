Милитао ярко высказался о капитане "Реала" Рамосе
Защитник "Реала" Эдер Милитао рассказал, что думает о капитане мадридского клуба Серхио Рамосе.
"Всегда восхищался игрой Рамоса по телевизору. Но видеть это в живую - невероятно. Он потрясающий игрок. Рамос - гладиатор.
Также отмечу Крооса и Модрича. Изумительные игроки", - цитирует игрока AS.
В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Конор Макгрегор ответил на видео Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14