Милито стал главным тренером чилийского клуба "О’Хиггинс"

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Габриэль Милито стал главным тренером клуба из Чили "О’Хиггинс".

В чилийском коллективе сообщили, что контракт с 36-летним специалистом рассчитан до декабря 2018 года.

Милито приступит к выполнению своих обязанностей 14 августа.

В 2015 году Милито работал с "Эстудиантесом", а затем руководил "Индепендьенте".

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