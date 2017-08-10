Милито стал главным тренером чилийского клуба "О’Хиггинс"

Теги габриэль милито

Милито стал главным тренером чилийского клуба "О’Хиггинс"Бывший игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Габриэль Милито стал главным тренером клуба из Чили "О’Хиггинс".

В чилийском коллективе сообщили, что контракт с 36-летним специалистом рассчитан до декабря 2018 года. 

Милито приступит к выполнению своих обязанностей 14 августа.

В 2015 году Милито работал с "Эстудиантесом", а затем руководил "Индепендьенте".

Читайте: Габриэль Милито покинул пост наставника "Индепендьенте" | soccernews.ru

 

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