Миллер может покинуть "Газпром"
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер может покинуть свой пост, сообщает "КоммерсантЪ".
По сведениям издания, Миллер может уйти в отставку в мае 2021 года. Его контракт с компанией истекает и новое соглашение, скорее всего, предложено не будет. Причиной возможного ухода специалиста являются большие убытки компании. Впрочем, на данный момент уход Миллера из компании не выглядит неизбежным.
58-летний Миллер возглавляет "Газпром" с 2000 года, он является болельщиком "Зените" и принимает большинство важных решений в клубе.
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