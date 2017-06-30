Миллер: "Не нравится, что завидуют новому стадиону "Зенита"



Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер недоволен негативным отношением к новому стадиону "Зенита" на Крестовском острове.

"Не нравится то, что завидуют. Завидуют новому стадиону. Множество критических моментов, которые мы видим и слышим в адрес стадиона, может быть продиктовано таким видением", – приводят слова Миллера российские СМИ.

Напомним, что на стадион "Крестовский" было потрачено порядка 48 миллиардов рублей. При этом на арене существуют проблемы с выкатным полем и раздвижной крышей.

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