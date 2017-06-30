Миллер: "Не нравится, что завидуют новому стадиону "Зенита"

Теги зенит санкт-петербург

Миллер: "Не нравится, что завидуют новому стадиону "Зенита"
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер недоволен негативным отношением к новому стадиону "Зенита" на Крестовском острове.

"Не нравится то, что завидуют. Завидуют новому стадиону. Множество критических моментов, которые мы видим и слышим в адрес стадиона, может быть продиктовано таким видением", – приводят слова Миллера российские СМИ.

Напомним, что на стадион "Крестовский" было потрачено порядка 48 миллиардов рублей. При этом на арене существуют проблемы с выкатным полем и раздвижной крышей.

Не пропустите: "Зенит" отправился на второй предсезонный сбор в Австрию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов