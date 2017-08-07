Миллер: "Поздравляю многомиллионную армию болельщиков "Зенита" с чемпионской игрой!"
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер доволен победой "Зенита" над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.
"Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского "Зенита" с чемпионской игрой! На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником! "Зенит" - чемпион!" - приводит слова Миллера официальный сайт "Зенита".
Напомним, что после четырех туров "Зенит" и "Локомотив" с 12 очками делят 1-2 места в Премьер-лиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|12
|2
|Локомотив Москва
|4
|12
|3
|Ахмат
|4
|9
|4
|Уфа
|4
|8
|5
|Краснодар
|4
|7
|6
|Ростов
|4
|7
|7
|Рубин
|4
|6
|8
|ЦСКА Москва
|4
|6
|9
|Урал
|4
|6
|10
|Спартак Москва
|4
|5
|11
|Динамо Москва
|4
|4
|12
|Тосно
|4
|3
|13
|Арсенал Тула
|4
|3
|14
|Анжи
|4
|3
|15
|Амкар
|4
|0
|16
|СКА Хабаровск
|4
|0