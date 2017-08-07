Миллер: "Поздравляю многомиллионную армию болельщиков "Зенита" с чемпионской игрой!"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер доволен победой "Зенита" над "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура чемпионата России.

"Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского "Зенита" с чемпионской игрой! На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником! "Зенит" - чемпион!" - приводит слова Миллера официальный сайт "Зенита".

Напомним, что после четырех туров "Зенит" и "Локомотив" с 12 очками делят 1-2 места в Премьер-лиге.

Не пропустите: Рейнгольд: "Спартак" сегодня проиграл "Зениту" все, абсолютно все единоборства на поле". | http://soccernews.ru