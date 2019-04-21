Миллер прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром"
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер отреагировал на победу "Зенита" в матче с "Краснодаром" (3:2).
"Этот матч войдет в "золотой фонд российского футбола". "Зенит" продемонстрировал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в концовке игры поставил во все футбольное поле печать "воля к победе". Браво! "Зенит" - чемпион!" - заявил Миллер.
После 24 туров "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая "Локомотив" на 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|24
|43
|3
|Краснодар
|24
|42
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Арсенал Тула
|24
|35
|8
|Ростов
|24
|35
|9
|Ахмат
|24
|33
|10
|Рубин
|23
|30
|11
|Динамо Москва
|24
|28
|12
|Крылья Советов
|24
|27
|13
|Урал
|23
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13