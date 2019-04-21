Миллер прокомментировал победу "Зенита" над "Краснодаром"

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер отреагировал на победу "Зенита" в матче с "Краснодаром" (3:2).

"Этот матч войдет в "золотой фонд российского футбола". "Зенит" продемонстрировал, как выглядит настоящий котел великой футбольной битвы. И в концовке игры поставил во все футбольное поле печать "воля к победе". Браво! "Зенит" - чемпион!" - заявил Миллер.

После 24 туров "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая "Локомотив" на 8 очков.

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