Миллер высказался о судействе в матче "Зенит" - "Ахмат"
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал работу арбитра Алексея Матюнина в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат" (0:0).
"Есть поле и есть поле. Кукурузное - не судейское. Одни асы, другие - нет", - приводит слова Миллера "Матч ТВ".
Напомним, что после матча работу Матюнина подвергли резкой критике главный тренер "Зенита" Сергей Семак и нападающий Артем Дзюба.
Не пропустите: Глава комитета по этике РФС прокомментировал поведение Семака после матча с "Ахматом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Уфа" в домашнем матче одержала победу над "Ростовом"
-
Гвардиола высказался о перепалке с форвардом Агуэро
-
Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш опубликовал новый снимок в инстаграме после победы "Порту"
-
Adidas случайно показал номер Коутиньо в "Баварии"
-
Дебютант АПЛ одержал первую победу в сезоне
-
ПСЖ готов отдать Неймара в аренду, но на определенных условиях
-
Экс-вратарь "Спартака" обратился к фанатам перед матчем с ЦСКА
-
Моуринью чуть не расплакался из-за затянувшегося времени без работы
-
Рибери не перейдет в "Спартак"
-
Паршивлюк рассказал о своем уходе из "Спартака"
-
Миллер высказался о судействе в матче "Зенит" - "Ахмат"
-
Глушаков перечислил инвалиду 250 тысяч рублей
-
"Реал" готовит новое предложение по трансферу Погба
-
Эшли Коул завершил карьеру
-
"Рубин" обыграл "Арсенал" и вошел в топ-5 в РПЛ
-
"Реал" может купить Эриксена перед закрытием трансферного окна
-
Новичок "Спартака" выразил желание стать лидером команды
-
"Марсель" нацелился на защитника "Барселоны"
-
Хавбек "Луча" получил жуткую травму в матче ФНЛ
-
"Барселона" предложила очередного игрока в обмен на Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Краснодар
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|11
|4
|ЦСКА Москва
|5
|10
|5
|Рубин
|6
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Арсенал Тула
|6
|10
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|6
|12
|Динамо Москва
|5
|5
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2