Миллер высказался о судействе в матче "Зенит" - "Ахмат"

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Миллер высказался о судействе в матче "Зенит" - "Ахмат"
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал работу арбитра Алексея Матюнина в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" - "Ахмат" (0:0).

"Есть поле и есть поле. Кукурузное - не судейское. Одни асы, другие - нет", - приводит слова Миллера "Матч ТВ".

Напомним, что после матча работу Матюнина подвергли резкой критике главный тренер "Зенита" Сергей Семак и нападающий Артем Дзюба.

Не пропустите: Глава комитета по этике РФС прокомментировал поведение Семака после матча с "Ахматом". | http://soccernews.ru
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