Миллиард на трансферы, ни одной удачной сделки, минимум воспитанников, максимум президента: почему в "Барсе" рушится абсолютно все?

Продолжая вчерашнюю тему о Лео Месси, мы решили и дальше анализировать проблемы каталонской "Барселоны". Кто бы мог подумать, что через полгода после назначения Сетьена над "Камп Ноу" начнет кружить призрак Эрнесто Вальверде. Тренер из Кантабрии, который приходил с идеями Кройфа, рискует завершить свое каталонское приключение без всякого титула. Тот же "Муравей" выигрывал золотой дубль, несмотря на позорные провалы на международной арене. История Кике о том, как сознательно сесть на электрический стул. Он выбрал абсолютно неудачное время, чтобы реализовать мечту всей жизни. Кройф, Кройф, Кройф... Гвардиола Гвардиола Гвардиола... Каталонская пресса сразу повесила на седовласого специалиста миссию некоего спасителя стиля. В конце концов, за язык его не тянули: "Куда бы я ни приходил, всегда обещаю только одно – красивый футбол". Да, "Бетис" и "Лас-Пальмас" играли красиво, смело... и авантюрно, в частности, с большими дырами в обороне. Но сейчас не об этом!



К сожалению, один из последних романтиков футбола стал жертвой обстоятельств. Он оказался там, где крайне сложно тренировать без выборов президента. Гвардиола в 2008 году лишился Деку, Роналдиньо, Дзамбротты, Тюрама, Эдмилсона – людей, с которыми не могли развиваться Месси, Иньеста или Бускетс. Чуть позже ушел Это'О. Как тренер, так и руководство работали бок о бок. Пеп получил полный карт-бланш и у него получилось. Зато Сетьен вынужден терпеть выходки нетронутых ветеранов и соглашаться на иррациональные трансферы Бартомеу. Если рыба гниет с головы, то "Барса" гниет с головы президента. Кадровая политика клуба в последнее время – это большой стыд, основная причина провальных результатов.



Недавний матч с "Сельтой" был показательным – не тем, что каталонцы играют узко, атакуют одним флангом или оставляют степи свободных зон позади. Клуб, который первым в истории задекларировал миллиардные доходы, не нашел альтернативы Пике (33 года), Бускетсу (31 год), Ракитичу (32 года), Суаресу (33 года), Видаль (33 года). Уругваец отметился дублем, однако по интенсивности работы уступал даже Смолову. Тот же Лео (33 года) остался без преемника после побега Неймара. "Барса" парадоксально испытывает дефицит кадров, имея на контракте с первой команде около 30 игроков, если считать арендованных. Начиная с 2015-ого не выстрелил ни один футболист, которого приобрел Бартомеу, хотя расходы были колоссальными (более миллиарда). Пять лет назад Месси и Суаресу было 28. Пике с Бускетсом находились на пике, а Неймар считался натуральным наследником аргентинца. Альба, тер Штеген и Ракитич хорошо дополняли оркестр Луиса Энрике. После этого – пустота. Просчеты Бартомеу впечатляют: Гомеш, Туран, Динь, Алькасер, Мина, Коутиньо, Артур (здесь история особенная, но после ожиданий и скорого ухода в "Юве" бразильца тоже можно записать в список неудач), Дембеле, Фирпо, Гризманн, Боатенг, Брейтуэйт. И это еще не полный список игроков, которые приходили, чтобы постепенно заменить нынешнюю генерацию.



Ни один представитель Ла Масии не играл стабильно, три-четыре матча за сезон. Отсюда и массовый отток талантов, которые выбирали академии "Манчестер Сити", ПСЖ, "Ювентуса". Пабло Морено – совсем свежий пример. Мегаперспективный кантерано не захотел возвращаться из Турина в рамках операции Артур-Пьянич, выбрав британское направление. Теперь им будет заниматься Гвардиола. Де Йонг еще ничего не доказал, Гризманн выглядит инородным телом, Артур стал частью сюрреалистического обмена. Интересно, что Бартомеу продал молодого футболиста, которого Месси называл "новым Хави". Бразильца фактически принудительно отправили в Италию, чтобы навести порядок со счетами. Воспитанник "Гремио" мечтал о больших победах на "Камп Ноу", однако банально не выдержал давления руководства. "Барса" продает 23-летнего хавбека, а взамен оставляет Ракитича и Видаля. Почему? Авторитет обоих позволяет самостоятельно распоряжаться собственной карьерой. Артур прогнулся. Тренер не имел шансов что-то изменить, хотя очень хотел, чтобы Артур остался. Первое и последнее слово – за президентом.



Кике попал в патовую ситуацию. Он был запасным вариантом, даже не вторым в списке. Пока раздевалка молилась на Хави, Бартомеу и его команда проваливали переговоры в Катаре. Они оказались не готовы к масштабной перестройке, с которой хотел начать легендарный хавбек. Итог – очередная кадровая неудача при всей гениальности Сетьена. Раздевалка прохладно встретила нового наставника, многим не понравилась эмоциональность молодого Сарабии (это помощник Кике). Мол, кто он такой, чтобы повышать голос. После поражения на "Бернабеу" между игроками и тренерским штабом впервые пробежала черная кошка. Президент должен был вмешаться, но промолчал. Появились острые симптомы. Последователь кройфизма вынужден отречься любимой философии, перейти на 4-4-2, воевать с родственниками Гризманна, которого Бартомеу подписывал вопреки здравому смыслу. За кадровые провалы руководства расплачивается команда – возможно, трофеями. Кике спасет чудо или Месси (что в идеальной ситуации – одно и то же), но последний сосредоточился на войне всех против всех.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников