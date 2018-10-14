Миллиардеры из Саудовской Аравии могут купить "Манчестер Юнайтед" за невероятную сумму

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Миллиардеры из Саудовской Аравии могут купить "Манчестер Юнайтед" за невероятную сумму
Королевская семья Салманов из Саудовской Аравии хочет приобрести "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Star.

По сведениям издания, сумма сдел может составить порядка 4,5 миллиарда евро.

В данный момент владельцами манкунианцев является семейство Глейзеров, которое купило клуб в 2005 году за 1,66 миллиарда евро.

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