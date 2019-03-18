Миллионер из фавел: все, что нужно знать о бразильском новичке "Реала" Эдере Милитао

Зинедин Зидан вернулся к должности главного тренера мадридского "Реала" и сразу же обыграл "Сельту", тем самым доказав, что он вернулся Мадрид не для того, чтобы повторить судьбу Лопетеги и Солари. Кредит доверия к французскому специалисту нельзя измерять никаким прибором, даже тем, который способен пересчитывать деньги. Поговаривают, что Перес готов дать Зидану 300 млн евро на летние трансферы. Как мы помним, ни Лопетеги, ни уж тем более Сари на что-то подобное рассчитывать не могли. Дело еще не пришло к лету, "сливочные" уже начали активно обновлять свой состав. Первым летним приобретением команды Зидана стал защитник "Порту" Эдер Милитао. "Реал" согласился выплатить за бразильца 50 млн евро уже сейчас, так как по контракту летом его отступные увеличились бы до 75 млн. Да и не исключено, что "драконы" запросили бы за юного защитника приличные бонусы, ведь его игра и прогресс действительно впечатляет. Редакция Soccernews решила изучить биографию 21-летнего Милитао и рассказать своим читателям, зачем королевскому клубу понадобился именно этот игрок.

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 14 березня 2019 р.

Трансферная политика "Реала" начинает принимать определенные черты. Прошлым летом "сливочные" подписали бразильца Винисиуса, который начал неплохо проявлять себя при Солари, и, вполне возможно, получит свое игровое время и при Зидане. Следующим летом в клуб уже точно придут бразильцы Родриго Гоэс из "Сантоса" (его спектр задатков достаточно велик, но в большинстве случаев он играет на позиции вингера), а также наш клиент Эдер Милитао. Карьера универсального защитника началась два года назад и уже успела набрать сумасшедший темп. 14 мая 2017 года футболист дебютировал в футболке своего родного "Сан-Пауло" во встрече против "Крузейро". У Милитао почти не было времени подумать над другим развитием судьбы, кроме как идти в профессиональный футбол, так как уже в 10-летнем его заметили в одном из неблагополучных районов Сан-Пауло и начали регулярно возить на просмотр в местный клуб. Эдер Милитао имеет футбольные корни. Его отец – Валдо Милитао – был известен по выступлениям за "Коринтианс". Особого успеха Милитао-старший в сфере футбола добиться не смог, ведь поиграл на самом высоком уроне лишь несколько сезонов, а среди значимых достижений у него только Кубок Бразилии. Такой себе средний футболист, который и завершил средне, повесив бутсы на гвоздь еще до 30 лет. Именно отец в свое время откликнулся на просьбу сына попробовать себя в футболе, и попросил своего давнего приятеля, а по совместительству тренера местной любительской команды Агнелло Соузу взять маленького Милитао к себе. В конце концов, когда пареньку стукнуло 12, он на полноценной основе присоединился к структуре одной из самых титулованных команд Бразилии.

После дебютного матча за "Сан-Пауло" Милитао потребовалось каких-то 4 месяца, чтобы не просто стать основным игроком команды, но и получить статус ключевого. Вполне возможно, что Эдер мог бы ухать сразу же в топ-клуб, если бы руководители "Сан-Пауло" вовремя предложили 19-летнему футболисту новый контракт с новой суммой отступных. Но нужный момент для этого действия был упущен, и очень талантливого футболиста перехватил себе португальский "Порту". Как сообщает портал Transfermark, "драконы" отдали за игрока всего 7 млн евро, в то время как сам сайт оценивал футболиста в 8 млн. Памятным для Милитао стало 2 сентября 2018 года. В этот день случилось сразу 2 интересных события. Во-первых, защитник дебютировал за "Порту" в победном матче против "Морейренсе" и отдал первую голевую передачу за новый клуб. Во-вторых, Милитао получил вызов в сборную Бразилии и уже вскоре, а именно 12 сентября, сыграл свой первый матч в футболке "особенных" против сборной Сальвадора.

Итак, чем же Милитао так привлекал европейских скаутов? Как уже отмечалось выше, этот защитник очень универсален. В "Порту" он чаще всего использовался в центре обороны, однако с той же долей надежности и качества Милитао способен играть и справа. Если же пройтись по всей биографии Эдера, то в Бразилии его частенько перемещали на левый фланг обороны, а также поднимали в опорную зону. По информации аналитических порталов Transfermarkt и Whoscored, подобные эксперименты проворачивались и в стане "драконов" – очень редко, но метко – игрок не портил каши и мог выполнять любые поставленные задачи. Универсализм достигается за счет двух фундаментальных качеств. Первое – скорость. В современном мире достаточно мало защитников, который способны достигать скорости Милитао. Это помогает футболисту не только преследовать скоростных форвардов, но еще и подключаться к атаке, когда речь идет о позициях флангового защитника. Наставник "Порту" Сержиу Консейсау нередко использует Милитао как фланговую боевую единицу, что убивает сразу двух зайцев: во-первых, "драконы" добавляют надежности на правом фланге, когда нужно всем составом отойти в оборону; во-вторых, команда с легкостью может перестоится на схему с тремя центрбеками, где Милитао может как играть правого центрального, так и идти вперед в качестве этакого правого латераля. Очевидно, что такая тактическая гибкость пригодится и Зидану. Второе фундаментальное качество – чтение игры и, как следствие, выбор правильной позиции. Благодаря этому Милитао выполняет в среднем 2,3 перехвата за игру в чемпионате Португалии и способен грамотно начинать атаки команды и отдавать своевременные пасы в обострение при позиции флангового защитника.

Самым развитым качеством игрока считается его прыгучесть и борьба наверху. Некоторые эксперты поговаривают, что с годами Эдер Милитао сможет снимать верх, как Диего Годин в лучшие годы. При росте в 186 см (не самый оптимальный вариант для нынешнего центрального защитника) он выигрывает в среднем 4,2 верховых единоборства за матч, что является одним из лучших результатов в Португальской Лиге и уже сейчас превосходит результат Серхио Рамоса, который в своем чемпионате выигрывает в среднем 3,8 попыток борьбы наверху. Такая игра, во многом, позволила Милитао 5 месяцев кряду признаваться лучшим игроком чемпионата Португалии. Портал Whoscored оценивает действия игрока в среднем в 7,64 балла за матч – это третий результат Португалии, который свидетельствует о том, что Милитао очень редко проваливается и играет невероятно стабильно (что редкость для игроков его возраста).

Как сообщают множества зарубежных изданий, Милитао постоянно работает над своими профессиональными качествами и почти не допускает проколов. Незадолго до ответного матча с "Ромой" в Лиге Чемпионов бразилец позволил себе забыть о времени и развлекаться в клубе до 5 часов утра. Это можно назвать скорее исключением из правил, которое подтверждает само правило. По жизни Милитао очень тихий, не любит светится перед камерами и отвечать на вопросы журналистов. Посмотрим, помогут ли тишина и спокойствие, а также огромный набор игровых характеристик, заиграть в составе королевского клуба. А уже скоро мы сможем увидеть, как 21-летний бразилец будет проэкзаменирован "Ливерпулем" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.