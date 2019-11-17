Миллионер назначил себя тренером английского клуба и проиграл в первом же матче



Миллионер Гленн Тамплин купил английский клуб "Ромфорд" и назначил себя главным тренером, сообщает Essex Live.

По сведениям издания, Тамплин приобрел 14 новых футболистов, но несмотря на это, "Ромфорд" в первом матче под его руководством потерпел поражение от "Коджешол Таун" со счетом 2:3.

После 12 туров "Ромфорд" является одним из аутсайдеров своего дивизиона, набрав пять очков. Тамплин планирует построить новый стадион для клуба.

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