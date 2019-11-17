Миллионер назначил себя тренером английского клуба и проиграл в первом же матче

Теги ромфорд

Миллионер назначил себя тренером английского клуба и проиграл в первом же матче
Миллионер Гленн Тамплин купил английский клуб "Ромфорд" и назначил себя главным тренером, сообщает Essex Live.

По сведениям издания, Тамплин приобрел 14 новых футболистов, но несмотря на это, "Ромфорд" в первом матче под его руководством потерпел поражение от "Коджешол Таун" со счетом 2:3.

После 12 туров "Ромфорд" является одним из аутсайдеров своего дивизиона, набрав пять очков. Тамплин планирует построить новый стадион для клуба.

Не пропустите: По окончании матча чемпионата России произошла массовая драка. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

Украина на последних секундах вырвала ничью в матче с Сербией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов