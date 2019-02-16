"Миллуолл" переиграл "Уимблдон" в матче 1/8 финала Кубка Англии
"Миллуолл" переиграл "Уимблдон" в матче 1/8 финала Кубка Англии (1:0).
Победный гол забил защитник Мюррей Уоллес, отличившийся на 5-й минуте после передачи хавбека Райана Леонарда.
"Уимблдон" - "Миллуолл" - 0:1 (0:1)
Гол: Уоллес, 5.
"Миллуолл" прошел в четвертьфинал Кубка Англии, а "Уимблдон" покинул турнир.
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|26
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|Уотфорд
|26
|37
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|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|Борнмут
|26
|33
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|Лестер Сити
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|Бернли
|26
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