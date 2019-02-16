"Миллуолл" переиграл  "Уимблдон" в матче 1/8 финала Кубка Англии

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"Миллуолл" переиграл  "Уимблдон" в матче 1/8 финала Кубка Англии

"Миллуолл" переиграл  "Уимблдон" в матче 1/8 финала Кубка Англии (1:0).

Победный гол забил защитник Мюррей Уоллес, отличившийся на 5-й минуте после передачи хавбека Райана Леонарда.

"Уимблдон" - "Миллуолл" - 0:1 (0:1)

Гол: Уоллес, 5. 

"Миллуолл" прошел в четвертьфинал Кубка Англии, а "Уимблдон" покинул турнир.

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