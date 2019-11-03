Милнер: "Если у вас проблемы с сердцем, не рекомендуется болеть за "Ливерпуль"

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Милнер: "Если у вас проблемы с сердцем, не рекомендуется болеть за "Ливерпуль"Игрок "Ливерпуля" Джеймс Милнер пошутил в твиттере по поводу результата своей команды в матче 11-го тура АПЛ с "Астон Виллой" (1:2).

Напомним, мерсисайдцы проигрывали 1:0 до 87-й минуты, однако в итоге вырвали победы на последних минутах встречи.

"Предупреждение. Если у вас проблемы с сердцем, лучше не болеть за "Ливерпуль", - написал Милнер.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 31 балл.

А еще: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" добыли волевые победы, "Арсенал" потерял очки и другие результаты 11-го тура АПЛ|http://soccernews.ru
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