Милнер: "Ливерпуль" должен привыкнуть выигрывать трофеи"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер заявил, что команда должна привыкнуть к тому, чтобы завоевывать трофеи.



"Очень важно было выиграть первый трофей с момента моего прихода в этот клуб. Нам не очень везло в нескольких финалах, однако команда показывала характер и продолжала идти вперёд. Мы не хотим, чтобы "Ливерпуль" помнили по одному большому трофею. Мы хотим, чтобы нас запомнили как клуб, который постоянно выигрывает различные турниры.

Да, это непросто, но ты хочешь привыкать выигрывать трофеи и продолжать пополнять свою коллекцию", - приводит слова Милнера The Independent

Сегодня, 18 декабря, "Ливерпуль" сыграет с "Монтерреем" в финале клубного кубка мира.

В турнирной таблице АПЛ мерсисайдцы лидируют с отрывом в 10 баллов.

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