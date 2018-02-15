Милнер: "Ливерпуль" мог забить ещё больше"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер прокомментировал разгромную победу над "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"У "Порту" очень хорошая команда. С ними непросто играть на выезде. Вы видели, как болельщики поддерживали своих любимцев, нам было сложно даже в концовке встречи. Мы хотели сыграть на ноль, а с таким подбором нападающих у нас всегда есть шанс отличиться. Думаю, мы могли забить ещё больше" - приводит слова Милнера BBC.

Напомним, что "Ливерпуль" разгромил "Порту" со счётом 5:0. Ответный матч состоится 6 марта на "Энфилде".



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