Милнер: "Ливерпуль" умеет делать игру интересной"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер подвел итоги ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов против "Ромы" (2:4, 7:6 по сумме двух матчей).

По словам опытного футболиста, его команда умеет сделать игру интересной.

"Даже не знаю, что сказать после такого матча. Мы умеем сделать игру интересной, не так ли? Мы понимаем, что нам нужно действовать лучше.

В конце концов, мы играли хорошо, но могли контролировать игру лучше. Никто не говорит, что выйти в финал Лиги чемпионов легко. Мы обыграли несколько великих команд на нашем пути.

Нам нужно было выполнить задачу и теперь мы в финале. Мы должны наслаждать этим, но не слишком долго. Впереди у нас важные игры.

Выпью ли вина в честь выхода в финал? Не думаю, могу выпить газировки или вроде того", – сказал Милнер.

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