Милнер: "Месси назвал меня ослом"
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал о своей перепалке с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.
"Месси не был доволен в тот момент. Он много чего говорил на испанском языке, когда бродил по туннелю в перерыве. Меня он назвал "Burro". Это слово переводится как "осел", но также оно используется для грубиянов на футбольном поле", - приводит слова Милнера Reddit.
Напомним, что в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов (3:0) Милнер грубо сыграл против Месси, но избежал наказания от арбитра.
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Уткин: "Тренер у "Барселоны" пустое место. Физрук"
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