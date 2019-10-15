Милнер: "Месси заставляет тебя выглядеть дураком"
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал, насколько сложно противостоять на поле нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.
"Он заставляет тебя выглядеть дураком. Месси вынуждает тебя бежать так быстро, насколько это возможно. Кроме того, нужно постоянно думать о том, чтобы не расставлять ноги широко. Играя против него, ты всегда рискуешь тем, что можешь выглядеть глупо", - цитирует Милнера Sport.es.
Напомним, что в последний раз "Ливерпуль" и "Барселона" играли друг против друга в 1/2 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона. Тогда "блауграна" дома разгромила соперника со счётом 3:0, а Месси оформил дубль. Но в ответной встрече "красные" забили 4 безответных гола и прошли дальше.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
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|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
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|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
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|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
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|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3