Милнер: "Месси заставляет тебя выглядеть дураком"

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Милнер: "Месси заставляет тебя выглядеть дураком"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал, насколько сложно противостоять на поле нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

"Он заставляет тебя выглядеть дураком. Месси вынуждает тебя бежать так быстро, насколько это возможно. Кроме того, нужно постоянно думать о том, чтобы не расставлять ноги широко. Играя против него, ты всегда рискуешь тем, что можешь выглядеть глупо", - цитирует Милнера Sport.es.

Напомним, что в последний раз "Ливерпуль" и "Барселона" играли друг против друга в 1/2 финала Лиги Чемпионов прошлого сезона. Тогда "блауграна" дома разгромила соперника со счётом 3:0, а Месси оформил дубль. Но в ответной встрече "красные" забили 4 безответных гола и прошли дальше.

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