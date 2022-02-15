Милнер может продлить контракт с "Ливерпулем"

Фото: инстаграм Милнера\Автор неизвестен

36-летний хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер может продлить свой контракт с "красными", так как нынешнее соглашение истекает в конце этого сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Ливерпуль" уже связался с футболистом и сделал ему предложение о продлении контракта на еще один сезона.

Отмечается, что главный тренер команды Юрген Клопп лично заинтересован в том, чтобы Милнер продолжил свои выступления в "Ливерпуле".

В нынешнем сезоне Милнер сыграл в 16 матчах АПЛ, в которых отдал один ассист.

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