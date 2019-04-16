Милнер: "Мы видим насколько "Порту" хорош. Это отличная команда"
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал, чего ждет от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Порту".
"Мы хотим сосредоточиться на своей игре. Это все, что мы можем контролировать. Многие говорят о победе, но в раздевалке все сосредоточены только на собственном результате.
Мы знаем, что будет трудно и прошлые результаты могут ввести нас в заблуждение. Мы видим насколько "Порту" хорош. Это отличная команда.Гол может в корне поменять ход противостояния", - сказал Милнер.
Матч "Порту" - "Ливерпуль" состоится завтра, 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча команд закончилась в пользу мерсисайдцев.
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