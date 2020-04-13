Милнер на карантине решил перемыть всю гальку во дворе

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Милнер на карантине решил перемыть всю гальку во дворе

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер в очередной раз выложил видео в твиттере, на котором показывает свои необычные занятия во время карантина.

Ранее футболист показал, как распределяет пакетики чая, стрижет газон на лужайке ножницами и затачивает карандаши.

На этот раз полузащитник занялся мытьем гравия во дворе. Милнер опускает каждый камушек в тазик, моет щеткой его и вытирает фирменным полотенцем "Ливерпуля".

"К первому делу в моем новом списке дел… Не уверен на 100%, но, может быть, миссис М. хочет выпереть меня из дома на какое-то время?" - написал футболист в соцсетию

Напомним, на данный момент футболисты находятся на самоизоляции и занимаются по индивидуальным программам.

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