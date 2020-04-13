Милнер на карантине решил перемыть всю гальку во дворе
Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер в очередной раз выложил видео в твиттере, на котором показывает свои необычные занятия во время карантина.
Ранее футболист показал, как распределяет пакетики чая, стрижет газон на лужайке ножницами и затачивает карандаши.
On to the first on my new list of chores... I’m not 100% sure but I think maybe Mrs M wants me out of the house for a while ♂️#stonemethiswilltakeawhile#easytomissone #maybeifigravelshewillletmeoff#staysafe pic.twitter.com/pJpvKFHLvj— James Milner (@JamesMilner) April 13, 2020
На этот раз полузащитник занялся мытьем гравия во дворе. Милнер опускает каждый камушек в тазик, моет щеткой его и вытирает фирменным полотенцем "Ливерпуля".
"К первому делу в моем новом списке дел… Не уверен на 100%, но, может быть, миссис М. хочет выпереть меня из дома на какое-то время?" - написал футболист в соцсетию
Напомним, на данный момент футболисты находятся на самоизоляции и занимаются по индивидуальным программам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18