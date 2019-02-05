Милнер обогнал Бекхэма по числу ассистов в АПЛ

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер сделал голевую передачу в матче чемпионата Англии с "Вест Хэма" (1:1, второй тайм).

Для 33-летнего англичанина этот асситс стал 81-м в премьер-лиги.

Таким образом он занял 7 строчку по этому показателю в истории АПЛ, тем самым обгоняя Дэвида Бекхэма.

В нынешнем сезоне он участвовал в 19 играх, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

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