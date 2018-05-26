Милнер: "Однажды в раздевалке мне пришлось переступать через трофеи Салаха, чтобы добраться до своего места"

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился забавной историей из раздевалки клуба.

"Однажды в раздевалке возле Салаха стояло семь наград футболиста месяца по разным версиям. Мне пришлось переступать через трофеи в шлепанцах. Я сказал Салаху: "Мо, сделай милость, передвинь их! Я не могу добраться до своего места" - приводит слова Милнера Goal.com.

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