Милнер отказался возвращаться в сборную Англии

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер не планирует возобновлять выступления за сборную Англии.

Как сообщает The Times, FA предлагала 32-летнему игроку вернуться в сборную, однако тот отказался. Таким образом, Милнер пропустит ЧМ-2018.

Милнер выступал за сборную Англии с 2009 по 2016 года, провел 61 игру и отметился одним голом.

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