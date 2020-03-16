Милнер показал, чем занимается во время карантина

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер вслед за одноклубником Алексом Окслейд-Чемберленом продемонстрировал своё времяпровождение на карантине.

"В доме Милнеров тоже очень весело: распределяю чайные пакетики на неделю", - написал 34-летний футболист в твиттере, прикрепив соответствующее видео.

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well - rationing the tea bags for the week#crazydays#somuchtogetonwith#notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc — James Milner (@JamesMilner) March 15, 2020

Напомним, что Милнер находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

В связи с эпидемиологической ситуацией текущий розыгрыш АПЛ приостановлен как минимум до апреля.

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