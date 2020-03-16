Милнер показал, чем занимается во время карантина

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Милнер показал, чем занимается во время карантина

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер вслед за одноклубником Алексом Окслейд-Чемберленом продемонстрировал своё времяпровождение на карантине.

"В доме Милнеров тоже очень весело: распределяю чайные пакетики на неделю", - написал 34-летний футболист в твиттере, прикрепив соответствующее видео.

Напомним, что Милнер находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

В связи с эпидемиологической ситуацией текущий розыгрыш АПЛ приостановлен как минимум до апреля.

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Дмитрий Владимирович
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