Милнер показал, чем занимается во время карантина

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер вслед за одноклубником Алексом Окслейд-Чемберленом продемонстрировал своё времяпровождение на карантине.

"В доме Милнеров тоже очень весело: распределяю чайные пакетики на неделю", - написал 34-летний футболист в твиттере, прикрепив соответствующее видео.

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well - rationing the tea bags for the week#crazydays#somuchtogetonwith#notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc