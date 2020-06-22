Милнер получил травму в матче с "Эвертоном"

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер был травмирован в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:0, перерыв).

В конце первого тайма 34-летний футболист травмировал заднюю поверхность бедра, после чего был заменен на защитника Джо Гомеса.

В текущем сезоне англичанин в 19 матчах отметился 2 голами и 2 результативными действиями.

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